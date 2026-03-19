お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が19日、都内で行われた『CHOOSE YOUR LIFE FES'26 #18歳の成人式』に登壇。登壇後の囲み取材に応じた。【写真】ノリノリ…！ラップを繰り広げた高比良くるま（右）イベントではトークのほか、休止中のバンド「MOROHA」のラッパー・アフロとともにスペシャルライブをパフォーマンスして若者たちへエールを送った。イベント出演後の囲み取材では、ステージで「心の