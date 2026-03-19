アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央、池田瑛紗、菅原咲月が19日、都内で行われた「MUSIC AWARDS JAPAN」エントリー作品発表会に登壇した。【写真】カワイイ…上品に笑う菅原咲月＆池田瑛紗＆五百城茉央『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国際音楽賞。きょうの発表会にて、アンバサダーに中島健人、畑芽育が就任することが発表された。中島は昨年の