一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のエントリー作品発表会が19日に都内で開催され、ゲストとしてM!LKの塩崎太智（崎＝たつさき）、吉田仁人が登壇した。【全身ショット】綺麗…華やかなアカのドレスに身をつつむ畑芽育6月13日の授賞式に向けてエントリー作品が発表され、約2000作品・アーティスト（78部門）が発表された。M!LKは最優秀楽曲