女子ゴルフのVポイント×SMBCレディースは20日から3日間、千葉・紫CCすみれCで開催され、ツアー通算2勝の菅楓華（20＝ニトリ）は19日、9ホールを回って最終調整した。前週の台湾ホンハイ・レディースでは強風と難コースを克服して、昨季年間女王の佐久間を抑えて昨年9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子以来のツアー2勝目を挙げた。菅は「難しいコースでアンダーで回れて自信になった。（シーズン）2試合目で優勝できたので勢