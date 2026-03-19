フリーアナウンサーの中川安奈（32）が18日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。自身のグラビアの反響を明かした。今回は「グラビアを見ながら本音酒」と題した企画を実施。中川のグラビア写真が紹介されると、タレントの村重杏奈は「布が多くていい」、Aマッソの加納は「どこも見せませんよみたいな」とコメントした。中川は「レビューあるじゃないですか。“期待してたものは何も見ら