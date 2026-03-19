お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。同期のキングコングへの嫌がらせを告白した。2組は大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期で、ダイアン、なかやまきんに君、とろサーモン久保田など、現在も多くの芸人が活躍している。山里は「（同期が辞めずに）残っている大きな要因がここ（キングコング）なの」と明かした。キングコングはNSC在