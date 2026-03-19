◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が日本時間19日、イタリアとスウェーデンに勝利し、通算6勝2敗としています。イタリア戦では鈴木夕湖選手の相手のガードストーン含む3つのストーンを一掃させる好プレーが飛び出すなど、8-6で勝利。続くスウェーデン戦では藤澤五月選手の冷静なショットで得点を重ね、第7エンドスタート前に8-2で日本が大幅にリードしていた