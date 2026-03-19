ラッパーのKlausさんが17日に亡くなったと19日までにKlausさんのXで発表された。18歳だった。「ご報告」とし「闘病中であったKlausこと二村成夢は2026年3月17日、永眠いたしました」と報告。続けて「2022年6月に病気が発覚してからは、好きだったバスケができなくなり、自分に何が出来るかを考え、『不自由な左手でもマイクは握れる』と言い、ラップを始めました。ラップを通して繋がれた友達や、偉大なるラッパー・アーティストの