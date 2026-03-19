MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。3月16日（月）に放送された同番組では、MEGUMIが、クリエイターとしても活躍するキングコングの西野亮廣とトークを展開。自身も番組をプロデュースするなどマルチに活躍するMEGUMIは、仕事でサラリーマンと関わった際の悩みを打ち明けた。【映像】MEGUMI、サラリーマンの考え方に物申す！今回