県内ではインフルエンザの警報が継続されています。19日に発表された県感染症情報によりますと、3月15日までの直近1週間で1定点医療機関あたりの患者数は20.69人となりました。前週の24.22人を下回り3週連続で減少となっていますが、県は学級閉鎖などが依然多いとして、注意を呼び掛けています。県内ではことし2月19日から今シーズン2度目の「警報」が発令中です。県内の保健所管内別で定点あたりの患者数をみますと、十日町