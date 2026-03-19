阪急電鉄は2026年3月18日（水）の初発より、PiTaPaやICOCAなどの交通系ICカードを利用した場合、同一駅で20分以内に入出場すれば料金が無料になる新サービスを開始します。これまでICカードで入場して同じ駅で出る場合、窓口での手続き等が必要になるケースもありましたが、今後は自動改札機にタッチするだけで自動的に入場状態がキャンセルされます。忘れ物を取りに帰る際や、駅構内の通り抜け、ホームでの見送りなどが劇的に便利