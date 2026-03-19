ミタチ産業がこの日の取引終了後に、２６年５月期の連結業績予想について、売上高を１１００億円から１２００億円（前期比２２．２％増）へ、営業利益を２４億５０００万円から２７億円（同２５．７％増）へ、純利益を１９億円から２０億円（同１７．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３０円から４０円へ引き上げ年間配当予想を８０円（前期６０円）とした。自動車部品メーカー向け半導体の販売が堅調に