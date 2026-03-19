アジアサッカー連盟(AFC)は19日午後6時(日本時間)キックオフの女子アジアカップ順位決定戦・台湾対北朝鮮を日本人審判団が担当すると発表した。勝者はブラジル女子ワールドカップ出場権を獲得し、敗者は大陸間プレーオフに進む。主審は小泉朝香氏で今大会2試合目の笛となる。副審は坊薗真琴氏と一木千広氏。第4審判員はJリーグ担当主審の山下良美氏となった。VARルームはVARに飯田淳平氏、AVARにミラビドバ・エディタ氏(ウズベ