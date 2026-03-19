１９日の東京株式市場は、前日の大幅高を打ち消す形で日経平均株価は急落。下げ幅は一時２０００円を超え、全面安商状となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１８６６円８７銭安の５万３３７２円５３銭と急反落。プライム市場の売買高概算は３１億２９３２万株、売買代金概算は８兆５３６４億円。値上がり銘柄数は４０、対して値下がり銘柄数は１５４１、変わらずは９銘柄だった。 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭ