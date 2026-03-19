W杯前最後の海外遠征で、20歳の新鋭FW塩貝健人(ボルフスブルク)が日本代表に初選出された。19日のメンバー発表会見で森保一監督は「W杯に勝つために、われわれの最大値の可能性を考えられる選手であれば、招集させていただいたほうがいいと思っている」と考えを明かした。塩貝は、國學院久我山高から慶応義塾大に進学し、大学1年次だった2024年1月に横浜F・マリノスへの加入内定が決定。同年4月には特別指定選手としてJリーグ