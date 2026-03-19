ピアズがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を２５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．７２％）、または１億円としており、取得期間は３月２３日から９月３０日まで。現状の市場価格及び財務状況などを総合的に勘案し、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を目的に実施する。 出所：MINKABU PRESS