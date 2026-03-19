日本代表の森保一監督が19日、スコットランド代表とイングランド代表との国際親善試合に臨むイギリス遠征メンバー28人を発表した。足首負傷で長期離脱となったMF遠藤航が不在のボランチ争いでは、昨年3月のW杯最終予選を最後に代表から遠ざかっているMF守田英正が引き続き選出されなかった。守田は今季前半戦、所属先のスポルティングで出場機会が減少し、昨年9〜11月の代表活動はいずれも招集外。森保一監督は昨年11月のメン