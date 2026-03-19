靴下を取られるフレンチブルドッグの絶妙な表情（⇒次へ）【投稿画像】人生何週目？靴下を取られても動じないフレンチブルドッグワンちゃんたちを飼っていると、ものの取り合いになってしまうことがありますよね。しかし今回話題になったのは、“無抵抗すぎる”フレンチブルドッグ。せっかく履いた靴下を奪われても全く抵抗せず、怒るでもなく、逃げるでもなく、ただ静かに受け入れる様子が注目を集めています。その表情と様子に思