名倉潤が自身のInstagramを更新し、妻・渡辺満里奈と長女＆長男との家族ショットを披露した。 【写真】長男の高校卒表と長女の中学卒業を妻・渡辺満里奈と一緒にお祝いするネプチューン名倉潤 ■名倉潤「ずっと愛してるよー 今回も親バカ投稿でした」 名倉は「皆さまお久しぶりです今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」と報告し、家族写真を披露した。写真には、ソファに座り、“卒業お