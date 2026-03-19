高千穂交易 [東証Ｐ] が3月19日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の21億円→24億円(前期は20億円)に14.3％上方修正し、増益率が4.8％増→19.8％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の15億円→14億円(前期は14.5億円)に6.7％下方修正し、一転して4.0％減益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画