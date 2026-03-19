ｎｍｓホールディングス [東証Ｓ] が3月19日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の11億円→2億円(前期は6.3億円)に81.8％下方修正し、一転して68.3％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の15.4億円の黒字→6.4億円の黒字(前年同期は2.6億円の赤字)に58.3％減額した計算になる。