富士製薬工業 [東証Ｐ] が3月19日大引け後(16:30)に配当修正を発表。26年9月期の上期配当を従来計画の21円→23円(前年同期は20円)に増額し、年間配当は49円になる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、安定的かつ継続的な株主還元を目的として、営業利益ベースで配当性向30％を目安とした配当を基本方針とし、合わせて累進配当を採用しております。主力製品の販売は概ね順調に推移しており