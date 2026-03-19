岩井コスモホールディングス [東証Ｐ] が3月19日大引け後(16:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は225円(前期は145円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、安定的な配当の継続を重視したうえで、業績に応じた利益の還元を基本方針としております。また、2026年3月期を起点とする第6次