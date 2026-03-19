女優の畑芽育（23）が19日、昨年新設された音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN」のエントリー発表会に出席し、今年のアンバサダーに就任することを報告した。俳優の中島健人と2人でアンバサダーを務める。畑は「大変光栄な気持ちでいっぱいです。私も普段から音楽をたくさん聴いておりまして、音楽に支えられる人生でありましたので、こうしてすてきな祭典で盛り上げることができて凄くうれしく思っております」と緊張した面持ちで