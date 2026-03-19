B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が主演し、4月23日よりCBCテレビ【ドラマトリップ】枠（毎週木曜深0：58）にて放送される『その天才様は偽装彼女に執着する』のティザービジュアルが初解禁された。さらに追加キャストも発表された。【場面カット】カワイイ！華やかな服に身をつつむ香音29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン・星野凛（加藤）は新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“に