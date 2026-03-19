TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日放送の同局ラジオ「佐倉綾音 論理×ロンリー」（水曜後10・00）の生放送に急きょ出演した。番組パーソナリティーの声優・佐倉綾音が花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調のため欠席。同局「こねくと」パーソナリティーの女優・石山蓮華（33）が代役を務め、安住アナは番組途中からアシスタントとして登場した。番組冒頭で石山が佐倉の欠席を伝え、オープニングトークを終えた後で、「ア