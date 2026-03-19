19日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズに密着したドキュメンタリーが20日（金）19:00からJ SPORTS オンデマンドで配信が決定したことを東京GBのクラブ公式サイトで発表した。 東京GBの2023-24シーズンから2024-25シーズンに密着し、チャンピオンシップ初進出への軌跡に迫ったスポーツドキュメンタリー「VOLLEYBALL DREAM #2」（全5話）