イランは世界最大規模のガス田が攻撃を受けたとしてカタールにあるエネルギーインフラを攻撃するなど、さらなる攻撃の応酬への懸念が高まっています。【写真を見る】イスラエルのガス田施設攻撃にイラン革命防衛隊がカタールやサウジアラビアへ報復アラブ諸国外相会合「報復する権利を持っている」18日、イラン国営テレビが報じたイラン南部にある世界最大規模のガス田の関連施設への攻撃。アメリカメディアはイスラエル軍がアメ