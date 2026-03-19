一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアンバサダーに中島健人、畑芽育が就任したことが発表された。【全身ショット】綺麗…華やかなアカのドレスに身をつつむ畑芽育中島と畑は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026アンバサダー』として『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を盛り上げる。なお、中島は昨年の『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』でレッドカーペットアン