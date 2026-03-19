◇第98回選抜高校野球大会八戸学院光星―崇徳（2026年3月19日甲子園）八戸学院光星の応援スタンドからポルノグラフィティの「アゲハ蝶」が流れた。ポルノグラフィティは広島出身の人気バンド。この日の相手が広島の崇徳だったことから混乱する声が上がった。SNSでは「広島らしいなと思ったら光星の方だった」「八戸学院応援歌でアゲハ蝶やってる！！！！」「今最後アゲハ蝶？広島相手に！」と驚きの声が上がった。