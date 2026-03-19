気象庁は先ほど、「東京の桜が開花した」と発表しました。記者「東京の桜の開花が発表され、多くの方がカメラを手に写真を撮っています」きょう午後2時ごろ、東京管区気象台の職員が東京・千代田区の靖国神社を訪れ、桜の標本木の観測を行いました。咲いている花の数が「5、6輪以上」となるのが発表基準ですが、それを大幅に上回る「61輪」になったことが確認され、開花を発表しました。「春が来たという感じ」「最近、暗いニュー