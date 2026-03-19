長引くガソリンの価格高騰。燃費よく運転するために心掛けたいのが、「エコドライブ」です。ドライブ前の準備や運転の仕方でガソリン代を節約できる方法を、モータージャーナリストの菰田潔氏に聞きます。【写真を見る】100kmで625円お得に！？ガソリン高騰を乗り切る！燃費良く走る「エコドライブ」をプロが解説【ひるおび】タイヤの空気圧チェックで燃費を上げる「エコドライブ普及連絡会」によるとータイヤの空気が不足すると、