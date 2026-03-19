ホルムズ海峡で炎上するコンテナ船＝18日/European Space Agency（CNN）18日に撮影された新たな人工衛星画像には、ホルムズ海峡を漂流するマルタ船籍のコンテナ船「サフィーン・プレステージ」から大きな煙が立ち上る様子が写っている。欧州宇宙機関（ESA）の衛星画像によると、全長175メートルのコンテナ船は現在、オマーンの島ラスマフブークの北東約4.5カイリの位置にいる。英国海運貿易オペレーション（UKMTO）によると、サフ