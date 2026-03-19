ドジャースの佐々木朗希投手の起用についてロバーツ監督が日本時間19日の試合前コメントしました。佐々木投手は前日、ロイヤルズとの試合で先発登板し、3回に3連続フォアボールでピンチを作り一度降板。その回は後ろのピッチャーが抑え、特別ルールで4回に再びマウンドに上がりましたが2ランを浴びました。佐々木投手はここまでオープン戦3試合に登板し1勝0敗、防御率13.50となっていますが、ロバーツ監督は「佐々木投手を先発の一