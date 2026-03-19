【モデルプレス＝2026/03/19】俳優で歌手の中島健人と女優の畑芽育が、6月13日に開催される国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（通称：MAJ）のアンバサダーに就任。3月19日に行われた「MUSIC AWARDS JAPAN」エントリー作品発表会にて、心境を語った。【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ◆中島健人＆畑芽育「MAJ2026」アンバサダー就任この日は、「MUSIC AWARDS JAPAN」授賞式に向けて、アーティス