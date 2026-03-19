今野大輝（B＆ZAI）と加藤史帆がダブル主演する4月23日スタートのドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』（CBCテレビ／毎週木曜0時58分）より、ティザービジュアルが解禁。あわせて、追加キャストとして香音、堀丞、しゅはまはるみの出演が発表された。【写真】香音、堀丞、しゅはまはるみの場面写真が公開本作は、【孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子】が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコメディ”。原作