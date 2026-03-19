ダンス＆ボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」の塩粼太智、吉田仁人が１９日、都内で「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ（ＭＡＪ）エントリー発表会」に出席した。昨年、初開催された国内最大規模の国際音楽賞。今年６月１３日の第２回を前に、エントリー楽曲などが発表された。Ｍ！ＬＫからは大ヒット中の「好きすぎて滅！」が選ばれ、吉田は「たくさんの方に届く楽曲を作れたのがうれしい。こういう並びに自分たちの