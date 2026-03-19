乃木坂４６の五百城（いおき）茉央、池田瑛紗（てれさ）、菅原咲月が１９日、都内で「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ（ＭＡＪ）エントリー発表会」に出席した。昨年、初開催された国内最大規模の国際音楽賞。今年６月１３日の第２回を前に、エントリー楽曲などが発表された。昨年も授賞式に参加した副キャプテンの菅原は「日本の音楽の祭典ならではの華やかな雰囲気とアーティストの方の音楽に懸ける思いを感じてワ