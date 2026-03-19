ヤンキース―ジャイアンツ戦を生配信ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。日本国内で独占配信した「Netflix」は翌日、公式Xでメジャーリーグ開幕戦のライブ配信をすることを告知。日本のファンを驚かせている。Netflixは「MLB開幕まで1週間」と記してプロモーション映像を投稿。25日（同26日）のヤンキース―ジャイアンツ戦を生配信する。配信することはすでに