巨人は２７日の開幕戦・阪神戦（東京ドーム）までオープン戦は残り３試合。２０日からの楽天３連戦（東京ドーム）で開幕へ最終調整する。キャンプから激しいチーム内競争が行われてきた。各ポジションの争いも最終段階に入っていく。野手はリチャードが左手骨折で離脱した。一塁はダルベック、増田陸、中山、捕手の岸田、２軍で準備する荒巻らが候補に挙がる。捕手は大城、甲斐、山瀬、小林がいて、捕手の起用法次第で岸田