女優の畑芽育が１９日、都内で「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ（ＭＡＪ）エントリー発表会」に出席した。昨年に初開催された国内最大規模の国際音楽賞。今年６月の第２回を前に、エントリー楽曲などが発表された。畑は同賞のアンバサダーに就任し、大変光栄な気持ちでいっぱいです」と笑顔。「普段から日常的に音楽を音楽をたくさん聴かせていただいてまして、音楽に支えられる人生でもあった。すてきな祭典で盛り