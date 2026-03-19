キャリック暫定監督が就任以来、リーグ戦９試合で７勝１分１敗の好成績を収めて３位に急上昇したマンチェスターＵが、今季終了後にニューカッスル所属のイタリア代表ＭＦサンドロ・トナーリ（２５）獲得に本腰を入れることが明らかになった。英紙「ザ・アイ・ペーパー」などによると、マンチェスターＵの実権を握るジム・ラトクリフ氏のイオネス・グループがトナーリ獲得のために”大金を投入する”意思を示しているという。