日本代表は１９日、英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）に臨む代表メンバーを発表した。３月３１日（日本時間４月１日）に日本が対戦するイングランド代表はＦＩＦＡランキング（１月２０日発表）４位の強豪だ。“スリーライオンズ”の愛称を持ち、Ｗ杯は８大会連続１７回目の出場で、最高成績は１９６６年大会での優勝。欧州予選を８戦全勝（２２得点、無失点）と圧倒的な強さで突破した。２５年１月からはサウスゲ