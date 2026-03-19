日本代表は１９日、英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）に臨む代表メンバーを発表した。３月２８日（日本時間２９日）に日本が対戦するスコットランド代表はＦＩＦＡランキング３８位。欧州予選ではグループ最有力のデンマークを終了間際の２得点の劇的な形で退け、９８年フランス大会以来２８年ぶり、９度目のＷ杯出場切符を手にした。主力は昨季、ナポリをセリエＡ優勝に導き、最優秀選手に選ばれた２９歳のＭＦス