俳優ショーン・ペンが、3月15日（現地時間）に開催された「第98回アカデミー賞」の授賞式を欠席した理由が明らかになった。「ワン・バトル・アフター・アナザー」での演技で助演男優賞を受賞したショーンは、ウクライナを訪問し、同国のウォロディミル・ゼレンスキー大統領と面会していた。 【写真】本当にゼレンスキー大統領と対面してる！アカデミー賞を欠席してウクライナ