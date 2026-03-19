高松市 四国地区の企業の社長の平均年齢が61.1歳(前年比＋0.2歳)で、過去最高となりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクが、四国地区に本社がある企業の、2025年12月時点のデータを分析したものです。 1990年には53.8歳でしたが、35年連続で上昇しています。年代別では、50代の社長が28.5％で一番多く、50歳以上が82.2%を占めました。 業種別で最も平均年齢が高かったのは「不動産」（64.1歳