各カテゴリの月間MVP、ベストゴール、ヤングプレーヤー、ベストセーブを発表Jリーグは3月19日、2月度の「明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP」をはじめとする各賞の受賞者を発表した。J1でEASTの月間MVPには、FC町田ゼルビアの日本代表MF相馬勇紀が選出された。また、J1 WESTでは京都サンガF.C.のマルコ・トゥーリオが受賞。J2・J3の各ブロックでは、気田亮真（山形）、川本梨誉（岐阜）、ルーカス・バルセロス（徳