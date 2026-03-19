プロ野球・広島は19日、「ドミニカ共和国PRイベント」の実施を発表。4月9日(木)の巨人戦で行われます。広島には、昨季から打線の軸としてチームを支えるモンテロ選手やファビアン選手など、ドミニカ共和国出身の選手が在籍。1990年にはドミニカ共和国にカープアカデミーが設立されており、多くの出身選手がプロ野球界で活躍を見せています。こうしたつながりを背景に広島は「ドミニカ共和国PRイベント」を開催。グルメや展示などを