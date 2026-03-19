ネルソンズの青山フォール勝ちが１９日、Ｘを更新。「息子の卒業式いってきました」と報告し、約１時間で１万いいね！を獲得している。青山フォール勝ちは「息子の卒業式いってきました。最高です」との言葉とともに、息子との２ショットをアップ。卒業証書を手にした制服姿の息子の肩を抱き、嬉しそうな笑顔を見せているスーツ姿の青山との父子ショットだった。青山は２月２５日放送の「水曜日のダウンタウン」でプロポーズ