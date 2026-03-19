納められている骨つぼの再点検が行われた原爆供養塔＝19日午前、広島市の平和記念公園広島市は19日、身元が分からない被爆者らの遺骨を安置している平和記念公園内の原爆供養塔に、被爆者52人分の遺髪が納められていることを確認したと明らかにした。昨年初めて遺髪のDNA型鑑定を実施し、遺骨1柱の身元が判明。市は遺族の要望があればDNA型鑑定をする方針で、新たな身元の特定につながる可能性がある。骨つぼの再点検は2月4日